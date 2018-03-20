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TSK, Afrin’e giriş çıkışları kapattı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), güvenlik gerekçesiyle Afrin kent merkezlerine giriş çıkışları kapattı.

  • İHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri, PYD/PKK terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla sonuçlanmasının 3. gününde Afrin’de olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Afrin’in tüm giriş ve çıkışları TSK askerleri tarafından tutuldu. Afrin’in güneydoğusunda özel timler tarafından bölgedeki mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor. TSK, güvenlik nedeniyle evlerine geri dönmek isteyen sivillerin ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının  Afrin’e girişini engelledi. Evlerine dönemeyen siviller, bölge yakınlarındaki köylere dönüyor.

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