TSK Afrin’i patlayıcılardan temizlemeye devam ediyor TSK, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’in Şeyh Hadid ve Arap Uşağı köylerinde tespit ettiği 2 adet patlayıcıyı imha etti.