TSK Akdeniz'de 1 çıkarma gemisi ve 3 karakol gemisi ile tatbikat yaptı

<p> </p> <p> TSK’dan yapılan açıklamada "Akdeniz Bölge Komutanlığı Şehit İşçi Cumali Akman Taktik Tatbikatı-01/18 kapsamında 1 çıkarma gemisi ve 3 karakol gemisinin katılımı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimlerini icra edilmektedir.” denildi. </p> <p> </p>
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