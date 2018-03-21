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TSK Akdeniz'de 1 çıkarma gemisi ve 3 karakol gemisi ile tatbikat yaptı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Akdeniz'de 1 çıkarma gemisi ve 3 karakol gemisi ile eğitimlerini icra ettiği kaydedildi.

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TSK’dan yapılan açıklamada "Akdeniz Bölge Komutanlığı Şehit İşçi Cumali Akman Taktik Tatbikatı-01/18 kapsamında 1 çıkarma gemisi ve 3 karakol gemisinin katılımı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimlerini icra edilmektedir.” denildi. 

 

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