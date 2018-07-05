TSK, Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı'nda terör örgütü elebaşını imha etme senaryosunu çalıştı

26 Haziran'da başlayan Uluslararası Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı yarın sona erecek. Konya Atış Sahası'nda icra edilen tatbikatı 3. Ana Jet Üssü Harekât Komutanı Albay Mete Kuş yönetiyor. Sınır ötesi terörle mücadele operasyonları için bir deneme laboratuvarı işlevi gören tatbikat, 61 saat gündüz, 40 saat da gece ortamında yapıldı.

Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan ordu birliklerinin de katıldığı tatbikatta savaş uçakları 101 sorti uçuş gerçekleştirdi. Helikopterler ve özel kuvvet unsurlarının jetlerle birlikte aynı anda harekât icrasına çalıştıkları tatbikatta en dikkat çekici sahne, 'bir terör örgütü liderinin yakalanması' senaryosu oldu.

TERÖRİSTBAŞI VURULDU, DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Tatbikat kapsamında çalışılan senaryoya göre, bir yerden bir yere doğru karayoluyla intikal edeceği istihbaratı alınan terörist lider, F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterlerin hava desteğiyle etkisiz hale getirildi. Senaryo kapsamında daha önce bölgeye sızdırılan ileri muharebe kontrolörleri F-16'larla irtibat kurdu; terör elebaşının geçişi sırasında köprüler vurularak teröristin geçişi kısıtlandı. Ardından araç, ATAK helikopterlerle vuruldu, hava savunma sistemlerinin helikopterle yapılacak harekâtı engellemesine karşı da F-16'lar harekete geçirildi.

Teröristbaşı etkisiz hale getirilirken bölgeye indirilen özel kuvvet personeli, elebaşının kimliğinin belirlenmesi için cesetten DNA örneği aldı. Türkiye'nin Irak ve Suriye kuzeyindeki harekâtlarında edindiği tecrübeleri de yansıtan tatbikatın 'lider avı' bölümü, 51'e yakın ülkenin takip ettiği tatbikatın en çok ilgi gören bölümü oldu. Tatbikatı takip eden ülkeler arasında terör örgütü PKK destekçisi ABD de vardı.

15 terörist daha

Mehmetçik yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince Şırnak’ın Gabar (Küpeli) Dağı Koçağıl köyü kırsalı ve Irak’ın kuzeyinde Kandil, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucu 13 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA’lardan alınan istihbarat sonrası savaş uçaklarının bomba yağdırdığı Gabar çevresine inen komandolar, burada 2 teröristi de yaralı olarak silahlarıyla birlikte yakaladı. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen Şırnak kırsalında kara operasyonları hız kesmeksizin sürüyor.

(Yeni Şafak)