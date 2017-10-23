TSK, ASF-17’de Milli imkânlarla üretilen silah ve mühimmatları kullandı

Genelkurmay Başkanlığı, İnternet sitesinden yaptığı açıklamayla, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli ve milli imkânlarla üretilen silah/mühimmat kullanılarak icra edilen atışlarla, hedeflerin tam isabetle imha edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Ordu Komutanları ve Donanma Komutanı ile birlikte, 20 Ekim tarihinde, söz konusu faaliyetin son bölümüne katıldı.

Orgeneral Akar tarafından, faaliyet sonunda yapılan değerlendirmede:

Kara Kuvvetlerinin, yerli ve millî imkânlarla üretilen silah ve mühimmat sayesinde gelişen ateş gücünün her geçen gün caydırıcılığını artırdığı,

Faaliyetin asıl maksat ve kazanımının; kuvvet ve birlikler arası ateş desteği ve koordinasyonu geliştirmek, silah sistemlerinin muharebe sahasında yarattığı etkiyi göstermek olduğu,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yasalarla kendisine tevdi edilen görevleri; Asil Türk Milleti’nin engin sevgisi ve sarsılmaz güveninden aldığı güçle, geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği ifade edildi.