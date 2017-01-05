TSK: Biri sözde DEAÞ emiri 20 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, DEAÞ baþta olmak üzere terör örgütlerinin yarattýðý tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliðimizi artýrmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadýyla; 24 Aðustos 2016 tarihinde baþlatýlan Fýrat Kalkaný Harekatý’nýn 135’inci günü 05 Ocak 2017 saat 07.00’ye kadar meydana gelen geliþmelerle ilgili açýklama yayýmladý. Muhalif unsurlardan oluþan Özel Görev Kuvvet Gruplarý tarafýndan, havadan ve karadan saðlanan yoðun ateþ desteði ile El Bab’ýn ele geçirilmesine yönelik planlý harekatýn icrasýna devam edildiðinin belirtildiði açýklamada, “Hedef tespit vasýtalarý ile tespit edilen 74 DEAÞ terör örgütü hedefi ateþ destek vasýtalarý ile ateþ altýna alýnarak DEAÞ terör örgütü mensuplarýnca kullanýlan barýnma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarý ateþ altýna alýnmýþ, biri sözde DEAÞ emiri olmak üzere 20 DEAÞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiþtir.

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafýndan, Bab, Bzagah, Tadif, Kabr al Mukri, Suflaniyah ve Zammar’da bulunan 28 DEAÞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtý sonucunda barýnma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarý imha edilmiþ, 18 DEAÞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiþtir. Gün içerisinde yaþanan çatýþmalarda toplam 38 DEAÞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiþtir” ifadeleri yer aldý.

2 bin 741 el yapýmý patlayýcý imha edildi

Açýklamada, DEAÞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek saðlayan patlayýcý madde tespit ve imha timleri tarafýndan 48 el yapýmý patlayýcýnýn imha edildiði, harekatýn baþýndan bugüne kadar çoðu tuzaklanmýþ 2 bin 741 el yapýmý patlayýcý ve 43 mayýnýn kontrollü olarak etkisiz hale getirildiði kaydedildi.

Ayrýca, Türk Silahlý Kuvvetleri’nin gerek icra edilen hava harekatlarý, gerek ateþ destek vasýtalarý ile açýlan ateþlerde ve gerekse DEAÞ teröristleriyle girilen çatýþmalar esnasýnda bölgede yaþayan sivil halkýn zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldýðý ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiði vurgulandý.