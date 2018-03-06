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TSK, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric'in sözlerini 'flaş' olarak paylaştı

TSK, Twitter üzerinden BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric'in Afrin'le ilgili açıklamasınıi 'flaş' olarak paylaştı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in Suriye’nin Afrin bölgesinde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamayı resmi Twitter hesabından yayımladı.  TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric’in PKK/YPG’yi kastettiğini belirterek “Afrin’deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor” sözlerini yayımladı. 

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