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TSK: Teröristlere ait toplam 627 hedef imha edildi

TSK :'Zeytin Dalı Harekatı'  kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 143 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan birisi hariç hayati tehlikesi olan bulunmamaktadır. Teröristlere ait toplam 627 hedef imha edildi

  • DHA
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