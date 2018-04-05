TSK: Cudi Dağı'nda bir EYP imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cudi Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 1 adet el yapımı patlayıcı imha edildiğini açıkladı.
- İHA
TSK, Cudi Dağı'nda komandolar tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladıktan sonra, devam edilen operasyonlarda 1 el yapımı patlayıcının da kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı. TSK, EYP'nin imha edilme anına ait görüntüleri Twitter'dan paylaştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.