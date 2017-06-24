TSK: Çukurca'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan dün meydana gelen yurtiçi olaylara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt'in Pervari İlçesi'nde düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, 1 M-16 piyade tüfeğiyle 81 fişek, 4 kalaşnikof piyade tüfeğiyle 165 fişek, 1 el telsizi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde, 22 Haziran günü, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, 6 ayrı noktada toprağa gömülü bidonlar içerisinde 1 kalaşnikof piyade tüfeğiyle 219 fişek, 20 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 8 el yapımı patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Öte yandan bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 16 iş birlikçi yakalanarak, gözaltına alındı.

Van'ın Erciş İlçesi'nde ise bölücü terör örgütü mensupları tarafından bombalı araçla saldırı eylemlerinde kullanılacağı tespit edilen çalıntı plakalı bir araç ele geçirildi.