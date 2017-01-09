TSK: DEAŞ'a ait 15 hedef ateş altına alınarak imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Bzaghah, Kabbasin ve Suflaniye bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 15 DEAŞ terör örgütü hedefinin imha edildiğini açıkladı.
- İHA
TSK, 10.31-10.46 saatleri arasında, Bzaghah, Kabbasin ve Suflaniye bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Düzenlenen hava harekatı sonucunda DEAŞ terör örgütü mensuplarının barınma yeri, savunma ve silah mevzii olarak kullandığı tespit edilen 15 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.
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