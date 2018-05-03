TSK, EFES 2018 Tatbikatında ki ağır silah atışlarının görüntüsünü paylaştı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatındaki ağır silah atışlarının görüntüsünü paylaştı.
- İHA
TSK'nın sosyal medya hesaplarından EFES 2018 Tatbikatı kapsamında gündüz ve gece icra edilen ağır silah atışları ile ilgili görüntülere yer verildi.
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