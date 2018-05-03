Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK, EFES 2018 Tatbikatında ki ağır silah atışlarının görüntüsünü paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatındaki ağır silah atışlarının görüntüsünü paylaştı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TSK'nın sosyal medya hesaplarından EFES 2018 Tatbikatı kapsamında gündüz ve gece icra edilen ağır silah atışları ile ilgili görüntülere yer verildi.   

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Milli gururumuz ATAK´ın göğüs kabartan görüntüleri

Milli gururumuz ATAK´ın göğüs kabartan görüntüleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Diyarbakır Stadı'nın yapımı tamamlandı

Diyarbakır Stadı'nın yapımı tamamlandı

Avrupa'nın en çok kupa kazanan hocaları!

Avrupa'nın en çok kupa kazanan hocaları!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA