TSK, Ege'de keşif gözlem uçuşu

TSK'dan Ege denizindeki denetimlere yönelik olarak yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nin uluslararası hava sahasında bir deniz helikopteri tarafından keşif gözetleme uçuşu icra edilmiştir." denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, "Mardin Nusaybin'de, Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlarla 8 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.