TSK: El Bab'da 4 askerimiz şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalar esnasında, Özgür Suriye Ordusu birliklerine destek veren Türk askerlerinden 4’ü şehit oldu, 15'i yaralandı.

TSK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalar esnasında, Özgür Suriye Ordusu birliklerine destek veren TSK unsurlarımızdan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş; biri ağır olmak üzere 15 kahraman silah arkadaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ağır yaralı arkadaşımızın hayati tehlikesi yüksektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”