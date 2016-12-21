TSK: El Bab'da 4 askerimiz şehit oldu
TSK: El Bab'da 4 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı.
- İHA
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalar esnasında, Özgür Suriye Ordusu birliklerine destek veren Türk askerlerinden 4’ü şehit oldu, 15'i yaralandı.
TSK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalar esnasında, Özgür Suriye Ordusu birliklerine destek veren TSK unsurlarımızdan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş; biri ağır olmak üzere 15 kahraman silah arkadaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ağır yaralı arkadaşımızın hayati tehlikesi yüksektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”
ÖSO'yu destekleyen TSK'nın El BAB'ta sahra hastanesi olmadığı öğrenilirken, çatışmaların El Bab'ta merkezde bulunan ve uzun süredir hastane özelliğini yitirerek teröristlerin barınma, silah ve cephane deposu haline getirdiği büyük şehir hastanesi civarında sürdüğü belirtildi. Hastanenin bulunduğu bölgenin DEAŞ'ın en yoğun koruduğu ve tahkim ettiği bir alan olduğu ve El Bab'a hakim bir tepenin yamacında olduğu bildirilirken, çatışmalar şu anda devam ettiği öğrenildi.
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