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TSK: El bombasının kazaen patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Batin bölgesinde el bombasının kazaen patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını açıkladı.

  • İHA
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TSK'dan yapılan açıklamada, "24 Aralık 2017 tarihinde Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi. 

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