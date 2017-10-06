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TSK: Erzincan'da ölü ele geçirilen terörist sayısı beşe yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Erzincan'da düzenlenen hava harekatında ölü ele geçirilen terörist sayısının beşe yükseldiğini açıkladı.

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TSK'dan yapılan açıklamada, Erzincan Refahiye’de, üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 04 Ekim 2017’de icra edilen hava harekatında silahlı iki teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildiği belirtilerek, hava harekatı sonucu etkisiz hale getirilen terörist miktarının toplam beş olduğu kaydedildi.
 
Diyarbakır Ergani’de ise, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol kontrolünde bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin yakalandığı ifade edildi.
 
Açıklamaya göre, Diyarbakır Hani’de ise, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bin  kök kenevir ve muhtelif malzeme ele geçirildi.
 
Bitlis Ahlat’ta, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik icra edilen operasyonda, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 337 adet fişek ele geçirildi, bölücü terör örgütü işbirlikçisi bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
 
Batman Sason’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde 250 gram C-4, beş kilogram amonyum nitrat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
 
Osmaniye merkezde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında altı kilogtram plastik patlayıcı, 25 kilogram amonyum nitrat, bir adet içi patlayıcı dolu tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
 
Mardin Dargeçit’te güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen iki sığınak içerisinde de çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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