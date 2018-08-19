TSK: Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında bağımsız devriye faaliyeti icra edildi TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiğini bildirdi.