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TSK, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 35'inci devriye görevini yaptı

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 35'inci koordineli bağımsız devriye görevi yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 35'inci devriye görevini yaptı.
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 35'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

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