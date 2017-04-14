TSK: Fırat Kalkanı ile 243 meskun mahal kontrol altına alındı

TSK tarafından yapılan bilgilendirmede geçen yıl 24 Ağustos'ta Cerablus'tan başlatılan ve şubat ayında El Bab bölgesinin kurtarılmasıyla ilk aşaması tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı ile Azez-Cerablus arasındaki bölgenin terör unsurlarından temizlendiği kaydedildi. Suriye'nin kuzeyinde devam edilen harekatın amacının hudut güvenliğini sağlayıp, Suriyelilerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak olduğu belirtilen bilgilendirmede şöyle denildi: "Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO´nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskan mahal ve 2015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin´den doğuya, Münbiç´ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak sürdürecektir."