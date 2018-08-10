TSK: Gri listedeki terörist Ahmet Dorak etkisiz hale getirildi
TSK'dan yapılan açıklamada Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 2 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu bildirildi.
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