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TSK: Gri listedeki terörist Ahmet Dorak etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 2 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu bildirildi.

  • AA
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Diyarbakır'da 2 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristin, gri listede aranan PKK'nın sözde bölge sorumlularından Ahmet Dorak olduğu belirlendi. 

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