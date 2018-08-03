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TSK: Hakkari'de silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Hakkari/Şemdinli bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, 03 Ağustos 2018 tarihinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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