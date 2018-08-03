TSK: Hakkari'de silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi TSK: Hakkari/Şemdinli bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, 03 Ağustos 2018 tarihinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir.