TSK: Hakurk-Kandil bölgesinde 8 hedef imha edildi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlerce barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedefi imha etti.