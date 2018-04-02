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TSK: Hakurk-Kandil bölgesinde 8 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlerce barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedefi imha etti.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk-Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatla teröristlerce barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedef imha edildi.

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