TSK: Hakurk-Kandil bölgesinde 8 hedef imha edildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk-Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatla teröristlerce barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedef imha edildi.
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