TSK: Hakurk'ta silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi

<p> Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi.</p> <p> Harekatta bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.</p>
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