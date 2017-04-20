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TSK: Hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Bestler-Dereler kırsalına icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16’e yükseldiğini açıkladı.

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TSK’dan yapılan açıklamada, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 19 Nisan 2017 tarihinde akşam 19.50 ile 20.20 saatleri arasında Şırnak Bestler-Dereler kırsalına alınan anlık alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlen hava harekatında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği ve iki silah mevziinin imha edildiği bildirilmişti.
 
Sonrasında devam eden operasyonda, geriye kalan 5 teröristin de bölgeye sevk edilen taarruz helikopterlerinin açtığı ateş sonucu etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 olmuştur. 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına ait birlikler operasyona devam etmektedir” denildi.

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