TSK: Hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 18'ya yükseldi

TSK'dan yapılan açıklamada, bu sabah 05.30’da bir mağarada yeri tespit edilen 5 teröristten 3'ünün etkisiz hale getirildiği belirtilerek, devam eden operasyonda 2 teröristin daha (biri yaralı sağ, diğeri ölü olarak) etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Operasyonun devam ettiği vurgulanan açıklamada, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına ait birliklerin operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdikleri bildirildi. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 18 olduğu ifade edildi.