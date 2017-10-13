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TSK, İdlib harekatından ilk fotoğrafı paylaştı

TSK, İdlib'de oluşturulan gözlem noktaları ve askeri araçların ilk fotoğrafını paylaştı.

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Türk Silahlı Kuvetleri'nin çatışmasızlık bölgesinde 8 Ekim tarihinde gözlem noklarını tesbit etmek amacıyla keşif faaliyetleri başlatmasının ardından, bu gece sınıra yapılan askeri sevkiyat hareketliliği ile birlikte sınırda konuşlu olan başta istihkam ve makanize birliklerinin sınırı geçerek oluşturulan gözlem noktalarına intikal ettirildi.

Özel Kuvvetler'in sınırı geçmesinden sonra TSK, İdlib harekatından ilk fotoğrafı paylaştı.

 

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