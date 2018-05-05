TSK: İkisi lider kadroda olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildi TSK: Terörle Mücadele Harekâtında, 28 Nisan – 05 Mayıs 2018 tarihleri arasında, ikisi lider kadroda olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 23 silah ele geçirilmiş, 22 EYP tespit edilerek imha edilmiştir.