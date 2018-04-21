TSK: İkisi sözde lider kadroda olmak üzere toplam 37 terörist etkisiz hale getirildi TSK: Terörle Mücadele Harekâtında, 14-20 Nisan 2018 tarihleri arasında, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere toplam 37 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 44 silah ele geçirilmiş, 41 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir.