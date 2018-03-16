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TSK: Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 3'üncü Piyade Tümeni Komutanlığınca Irak kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesine operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 10-15 kilometre derinliğe varan bölgelerde yürütülen operasyonlarda, biri betondan yapılan birçok sığınak tespit edildi.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetinde antitank füzesi konkurs, RPG-7 roketatar, doçka ağır makinalı tüfek, BKC makinalı tüfek, kalaşnikof, M-16 piyade tüfeği olmak üzere çok sayıda silah ile ÇNRA, roketatar ve hafif silah mühimmatları, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgenin yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki dağlık, kayalık arazi kesimlerinde, hava destekli devam eden operasyonlarda toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

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