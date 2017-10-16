TSK Irak'ın kuzeyine Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi
TSK saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik hava harekatında teröristlerin silah, mevzi, mühimmat depoları ve sığınakları imha edildi. Irak'ın kuzeyine Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi
- AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.
Keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.
Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.
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