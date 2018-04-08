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TSK, Irak'tan terörist sızmalarını önlemek için sınırı geçerek buralara karakollar kuruyor

Suriye sınırında PKK’ya “dur” diyen TSK, şimdi Irak’tan sızmaları önlemek için düğmeye bastı. Sınır ötesine geçen Türk ordusu, belli aralıklarla buralara karakollar kurmaya başladı.

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Afrin ve El-Bab harekâtları ile terör örgütünü Suriye sınırının ötesinde durduran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yıllardır Irak sınırından Türkiye’ye girerek kan döken PKK’lı teröristleri durdurmak için de harekete geçti.
 
BELİRLİ ARALIKLARLA KARAKOL KURULUYOR
 
Irak sınırından bugüne kadar en çok sızmanın yapıldığı bölgelerde belirli aralıklarla karakollar kurulmaya başladığı öğrenildi. Özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine Türk askerinin konuşlandırıldığı ifade edildi. Bu iddia Barzani yönetiminin resmî yayın organı gibi kabul edilen Rudaw gazetesinden geldi. Erbil merkezli Rudaw gazetesi, “Türk askeri Suriye’den sonra Irak’tan da içeri girdi. Operasyonlar çok yakında başlıyor” iddiasıyla verdiği haberde, TSK’nin Sidekan’daki dağ zirvelerine sekiz helikopterle çok sayıda Türk askeri indirdiğini ileri sürdü. Bu askerlerle birlikte ağır silahların da bölgeye konuşlandırıldığı belirtildi.
 
İHA VE SİHA DEVREDE
 
Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, son dönemde yapılan terörle mücadele operasyonları konusunda önceki gün AK Parti MKYK’da bir sunum yaptı. Soylu, “Özellikle Amanos dağlarındaki operasyonlarda İHA’ların ve SİHA’ların devreye girmesi ile birlikte daha iyi sonuçlar almaya başladık. Ayrıca son dönemde yapılan operasyonlarla terörden arananlar listesindeki 11 kişi etkisiz hâle getirildi. Bunlardan ikisi kırmızı listede olanlar” dedi.
(Türkiye Gazetesi)

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