TSK: Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 29 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.