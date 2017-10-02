TSK: Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi
29 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
- DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 29 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.