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TSK: Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi

29 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

  • DHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede;  29 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
 

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