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TSK Kandil'e yönelik hava harekatında 22 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil'e düzenlenen hava harekatında PKK terör örgütüne ait hedefler imha edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 8 hedef, düzenlenen hava harekatıyla imha edildi" denildi.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 8 hedef, düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Kandil bölgesinde tespit edilen 8 hedefin, Türk savaş uçakları tarafından vurularak imha edildiği belirtildi.

8 HEDEF YOK EDİLDİ

Açıklamada, ''18 Ocak 2017 tarihinde 20.17-20.35 saatleri arasında Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 8 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir’’ denildi. 

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