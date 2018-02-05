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TSK konvoyu İdlib'e intikal etti

TSK konvoyu, Astana anlaşması uyarınca Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak 4. gözlem noktası için bölgeye intikal etti.

  • AA
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak 4. ateşkes gözlem noktası için bölgeye intikal etti.

İdlib'deki AA muhabirin bildirdiğine göre, sabah saatlerinde Türkiye'den İdlib'e giren askeri konvoy, gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan batı Halep kırsalına güvenli şekilde ulaştı.

Türkiye, intikal eden unsurlarla bölgede dördüncü ateşkes gözlem noktasını oluşturmayı amaçlıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak üzere intikal sürecini başlatmıştı.

Halihazırda, Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki İdlib-Afrin hattında Salve köyü ile Samaan Kalesi yakınları ve Şeyh Akil Tepesi'nde TSK'nın gözlem noktaları faaliyet gösteriyor.

Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.

İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.

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