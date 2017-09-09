TSK: Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatı ile 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirilmiştir" denildi.