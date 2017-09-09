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TSK: Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatı ile 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatı ile dört bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirilmiştir" denildi. 

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