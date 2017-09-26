TSK: Kuzey Irak'taki teröristlere operasyon düzenlendi
Kuzey Irak'ta Zap, Avaşin-Basyan bölgelerindeki teröristlere ait mevzilere operasyon düzenlendi.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.
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