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TSK: Kuzey Irak'taki teröristlere operasyon düzenlendi

Kuzey Irak'ta Zap, Avaşin-Basyan bölgelerindeki teröristlere ait mevzilere operasyon düzenlendi.

  • AA
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi. 

Ayrıntılar birazdan...

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