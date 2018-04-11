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TSK: Kuzey Irak'ın Kani Rash bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan TSK unsurlarına, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Saldırının ardından bölgeye düzenlenen hava harekatında, teröristlere ait silah mevzilerinin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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