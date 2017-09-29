TSK: Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı
TSK'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta 1 askerin şehit olduğu ve 3 askerin yaralandığı açıklandı. Kuzey Irak ve Şırnak'taki operasyonlarda da 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetler bugün Irak'ın kuzeyinde ve Şırnak kırsalında hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyonda 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyi̇ndeki Avaşi̇n-Basyan ve Kandi̇l bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.
Bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve silah, mühimmat depoları imha edildi. Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 6 bölücü terör örgütü mansubu etkisiz hale getirildi.
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