TSK: Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı TSK'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta 1 askerin şehit olduğu ve 3 askerin yaralandığı açıklandı. Kuzey Irak ve Şırnak'taki operasyonlarda da 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.