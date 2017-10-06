TSK: Kandil'de PKK'ya ait hedefler imha edildi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. 05 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı icra edilmiş; bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan barınaklar (mağara) imha edilmiştir" denildi.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüklerini bildirildi.