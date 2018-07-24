TSK: Lice ve Kani-Rash bölgelerinde üç terörist etkisiz hale getirildi Güvenlik güçleri, Diyarbakır kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgelerindeki operasyonlarda 3 teröristi etkisiz hale getirdi.