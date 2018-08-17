TSK Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı
Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenleri andı
- AA
Depremin 19'uncu yılı nedeniyle TSK'nın Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.
17 Ağustos 1999 günü meydana gelen Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve görev başında yaşamını yitiren deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Ruhları şâd olsun.— TSK (@TSKGnkur) 17 Ağustos 2018
Paylaşımda, "17 Ağustos 1999 günü meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve görev başında yaşamını yitiren deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Ruhları şad olsun." ifadeleri yer aldı.
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