TSK, Münbiç'i terörden arındırma faaliyetleri kapsamında 11. devriye görevini tamamladı
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında 11'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti gerçekleştirildi.
- star.com.tr
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te 11'inci devriye görevini gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 11'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 08 Temmuz 2018’de, 11’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.— TSK (@TSKGnkur) July 8, 2018
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