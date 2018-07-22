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TSK, Münbiç'te 18. devriye görevini tamamladı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 22 Temmuz 2018’de, 18’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.' denildi.

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Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 22 Temmuz 2018’de, 18’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." denildi.

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