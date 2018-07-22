TSK, Münbiç'te 18. devriye görevini tamamladı
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 22 Temmuz 2018’de, 18’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.' denildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 22 Temmuz 2018’de, 18’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." denildi.
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