TSK Münbiç'te 24. devriye görevini tamamladı Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 03 Ağustos 2018 tarihinde 24’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.