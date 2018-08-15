TSK Münbiç'te 30. devriye görevini tamamladı Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 15 Ağustos 2018 tarihinde 30’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.