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TSK Münbiç'te 40. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 04 Eylül 2018 tarihinde 40’ıncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.

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Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 04 Eylül 2018 tarihinde 40’ıncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.

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