TSK Münbiç'te 40. devriye görevini tamamladı Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 04 Eylül 2018 tarihinde 40’ıncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.