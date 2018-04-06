TSK: Pakistan Bağımsızlık Günü faaliyetlerine üç ATAK helikopteri ile katılım sağladık TSK: Kara Havacılık Komutanlığı tarafından, 20-25 Mart 2018 tarihleri arasında Pakistan Bağımsızlık Günü faaliyetlerine, üç ATAK helikopteri ile katılım sağlanmıştır.