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TSK: Pakistan Bağımsızlık Günü faaliyetlerine üç ATAK helikopteri ile katılım sağladık

TSK: Kara Havacılık Komutanlığı tarafından, 20-25 Mart 2018 tarihleri arasında Pakistan Bağımsızlık Günü faaliyetlerine, üç ATAK helikopteri ile katılım sağlanmıştır.

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