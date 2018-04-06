TSK: Pakistan Bağımsızlık Günü faaliyetlerine üç ATAK helikopteri ile katılım sağladık
TSK: Kara Havacılık Komutanlığı tarafından, 20-25 Mart 2018 tarihleri arasında Pakistan Bağımsızlık Günü faaliyetlerine, üç ATAK helikopteri ile katılım sağlanmıştır.
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