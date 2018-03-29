TSK paylaştı: Afrin'de bulundu

Afirin'in Cinderesi bölgesinde bir EYP(El yapımı patlayıcı) ve bir anti tank mayını bulundu ve kontrollu şekilde imha edildi.

Afrin/Cenderis bölgesinde bir EYP ve bir anti tank mayını tespit edilmiştir. pic.twitter.com/x5nxG3Xxbm — TSK (@TSKGnkur) 29 Mart 2018