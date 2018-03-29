TSK paylaştı: Afrin'de bulundu
Afirin'in Cinderesi bölgesinde bir EYP ve bir anti tank mayını bulundu ve imha edildi.
Afirin'in Cinderesi bölgesinde bir EYP(El yapımı patlayıcı) ve bir anti tank mayını bulundu ve kontrollu şekilde imha edildi.
Afrin/Cenderis bölgesinde bir EYP ve bir anti tank mayını tespit edilmiştir. pic.twitter.com/x5nxG3Xxbm— TSK (@TSKGnkur) 29 Mart 2018
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