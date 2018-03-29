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TSK paylaştı: Afrin'de bulundu

Afirin'in Cinderesi bölgesinde bir EYP ve bir anti tank mayını bulundu ve imha edildi.

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Afirin'in Cinderesi bölgesinde bir EYP(El yapımı patlayıcı) ve bir anti tank mayını bulundu ve kontrollu şekilde imha edildi.

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