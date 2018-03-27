TSK paylaştı: Engel tanımaz aşar Komandolar
TSK: Engel tanımaz aşar Komandolar! El verir uzanır mor siyah bulutlara...Balkayalar'da ikmal malzemelerinin dağ iplerinden makara sistemi ile birliğe nakli.
TSK: Engel tanımaz aşar Komandolar! El verir uzanır mor siyah bulutlara...Balkayalar'da ikmal malzemelerinin dağ iplerinden makara sistemi ile birliğe nakli.
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