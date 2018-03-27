TSK paylaştı: Terör inlerine böyle girildi
Komandolar tarafından Derecik/Balkayalar’da icra edilen operasyonlarda, 125 m. uzunluğunda, içinde birçok yaşam alanı bulunan iki girişli bir mağara ve bir tondan fazla yaşam malzemesi bulundu.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın kullandığı iki girişli mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu. Bu kapsamda Balkaya Dağları'nda arama tarama faaliyetini sürdüren Mehmetçik, teröristlerce kullanılan iki girişli, 125 metre uzunluğunda, yer yer 3 metre yüksekliğinde ve bir metre genişliğinde mağara buldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.